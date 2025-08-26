انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.. إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وتنشط الرياح أحياناً، كما يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة خصوصاً في الداخل وفوق المرتفعات، لتصبح دون معدلاتها الموسمية ويستمر طيلة أيام الاسبوع.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين 25 و33، طرابلس بين 24 و32، زحلة بين 18 و35 درجة.

تحذير: من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية وتبقى من دون تعديل يذكر على الساحل وفوق الجبال، كما تنشط الرياح فيرتفع معها موج البحر، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة واحتمال تساقط رذاذ متفرق على المناطق الجنوبية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتنعدم الرؤية بشكل كلي.

الأربعاء: غائم جزئياً ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وتنشط الرياح أحياناً، كما يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.

الخميس: غائم جزئياً ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل بينما تنخفض على الساحل وفوق الجبال، مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية.

الجمعة: غائم جزئياً ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.

-الحرارة على الساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 13 الى 23 درجة، في الداخل من 15 الى 33 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 15 و40 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالاً على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين60 و85 في المئة.

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6:08

-ساعة غروب الشمس: 19:11