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انخفاض كبير بدرجات الحرارة.. هكذا سيكون طقس لبنان في الأيام المقبلة

23 - سبتمبر - 2021
امطار

امطار

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تؤثر كتل هوائية باردة ورطبة متمركزة فوق تركيا على لبنان اليوم وغدا الجمعة، مع انخفاض كبير بالحرارة وامطار محلية خاصة بين ليل الخميس وظهر الجمعة. وقد تشهد بعض المناطق بؤر امطار غزيرة مع عواصف رعدية.

في تفاصيل طقس الايام المقبلة:

الخميس:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٢٩ درجة بقاعا بين ١٣ و ٢٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٤ درجة
٢- الجو : غائم حزئياً وتتساقط امطار محلية خاصة في القسم الثاني من اليوم
٣- الرياح : جنوبية غربية نشطة ٣٠-٦٠/س تكون قوية شمال البلاد
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠٠٨ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة

الجمعة : طقس متقلب مع انخفاض بدرجات الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٧ درجة، من ١٢ الى ٢٦ درجة بقاعا ومن ١٣ الى ٢١ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئياً الى غائم ويتشكل ضباب على الجبال مع تساقط امطار محلية خاصة في النصف الاول من النهار وقد يترافق مع برق ورعد في بعض المناطق يتحسن الطقس مساءً اما الرياح فجنوبية غربية نشطة احيانا ٢٠-٤٥كم/س

السبت : طقس مستقر مع عودة الارتفاع بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٩ درجة ، من ١٢ الى ٣٠ درجة بقاعا ومن ١٥ الى ٢٤ درجة على ١٠٠٠متر والجو مشمس عموماً اما الرياح فشمالية غربية ضعيفة احيانا ٢٠-٣٠كم/س

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