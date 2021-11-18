انخفاض كبير بدرجات الحرارة وأمطار وثلوج

مع اقتراب منخفض جوي اعتيادي من الحوض الشرقي للمتوسط، يتحول الطقس اليوم الى متقلب قليلاً ومع تمركز هذا المنخفض جنوب قبرص غداً يتحول الطقس الى غير مستقر مع انخفاض كبير بدرجات الحرارة وامطار وثلوج على الجبال العالية.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة بحسب الـ “ال بي سي”:

الخميس :

١- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و ٢٥ درجة بقاعا بين ١١ و ٢٢ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٣ و ١٩ درجة

٢- الجو : غائم جزئيا مع احتمال ٢٠٪؜ تساقط امطار محلية خاصة شمالا

٣- الرياح : غربية ضعيفة ٢٠ – ٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٩٠٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٧ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة

الجمعة : طقس غير مستقر والحرارة تتخفض وتتراوح ساحلا بين ١٧ و ٢٣ درجة ، من ٨ الى ٢٠ درجة بقاعا و من ١٠ الى ١٨ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم مع ٨٠٪؜ امطار رعدية احيانا خاصة بعد الظهر وتتساقط ثلوج خفيفة على ٢٤٠٠متر فيما الرياح غربية – جنوبية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

السبت : طقس غير مستقر والحرارة تتخفض وتتراوح ساحلا بين ١٧ و ٢١ درجة ، من ٨ الى ١٨ درجة بقاعا و من ٩ الى ١٦ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم مع ٨٠٪؜ امطار رعدية احيانا خاصة بعد الظهر وتتساقط ثلوج على ٢٢٠٠متر فيما الرياح غربية – جنوبية غربية معتدلة ٣٠-٥٠كم/س