انخفاض متسارع لدولار السوق السوداء أمام الليرة اللبنانية

تراجع دولار السوق السوداء بعد ظهر (الأحد 2-7-2023) بشكل متسارع ومفاجئ أمام الليرة اللبنانية.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء تسعيرة تتراوح ما بين 90400 و90800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان قد سجّل صباح اليوم الأحد، ما بين 91700 و92000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي أعلن في أول تقييم مالي شامل منذ أن بدأ الانهيار المالي في لبنان عام 2019، أن الأزمة المالية تفاقمت في البلاد نتيجة عدم اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة والمصالح الخاصة مما أدى إلى مقاومة الإصلاحات.

وقال الصندوق إن تأخير الإصلاحات أدى إلى انخفاض ودائع العملات الأجنبية التي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإنه يمكن الآن استرداد 10 مليارات دولار أقل مما كان عليه الحال في عام 2020.

وأضاف أنه بدون إصلاحات، قد يصل الدين العام إلى 547% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.

وجاء في التقرير “استمرار الوضع الراهن يمثل الخطر الأكبر على الآفاق، وستظل مستويات الثقة متدنية وستزداد الدولرة النقدية للاقتصاد في حال الاستمرار في إرجاء الإصلاحات”.