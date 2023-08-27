انخفاض مستمر في الحرارة.. وأمطارٌ بانتظارنا

يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد، بينما تستمر درجات الحرارة بالانخفاض في البقاع والجبال العالية لتعود وتتمحور حول معدلاتها الموسمية، فيما الرطوبة تبقى عالية ساحلًا.

فيما يتحول الطقس إلى متقلب مع احتمال تساقط أمطار محلية غير شاملة بين قبل ظهر يومي الإثنين والثلاثاء خصوصًا في جنوب لبنان.

وفي تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الأحد: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب جبلًا، الحرارة تتراوح بين ٢٥ و٣١ ساحلًا وبين ١٦ و٣٣ بقاعًا وبين ١٧ و٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا معتدلة أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالًا.

الإثنين: غائم جزئيًا مع تشكل الضباب على الجبال واحتمال أمطار خفيفة محلية غير شاملة بدءًا من ساعات قبل الظهر، والحرارة تتراوح بين ٢٥ و٣١ ساحلًا وبين ١٦ و٣٣ بقاعًا وبين ١٧ و٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س، تنشط في الداخل وشمالًا.

الثلاثاء: غائم جزئيًا مع تشكل الضباب على الجبال واحتمال خفيف لأمطار خفيفة محلية غير شاملة قبل الظهر، والحرارة تتراوح بين ٢٥ و٣١ ساحلًا وبين ١٦ و٣٤ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س، تنشط في الداخل وشمالًا.