انخفاض ملحوظ بعدد إصابات كورونا في لبنان اليوم

سجلت وزارة الصحة العامة 40 حالة وفاة و1277 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

في سياق متصل، قال مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي فراس ابيض في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” سابقاً: “ستبدأ شركة mophleb طرح لقاح أسترازينيكا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و65 عاما في مراكز عدة، أحدها في مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

في لبنان، توفي أكثر من 120 مريضا في هذه الفئة العمرية بسبب كورونا في الأيام العشرة الماضية وحدها، يمكن للقاح منع ذلك. وأظهرت العديد من الدراسات أن لقاح استرازينيكا آمن وفعال، في المملكة المتحدة، تلقى ملايين المرضى هذا اللقاح، مما أدى إلى انخفاض حاد في حالات كورونا. وتدرس أوروبا وقف صادراتها من لقاح استرازينيكا لتسريع حملة التطعيم في البلاد الاوروبية.

في لبنان، عدد حالات الإصابة بكورونا آخذ في الارتفاع، وسيؤدي تخفيف الاجراءات والامتثال المنخفض لارشادات السلامة إلى ارتفاع معدلات الإصابة. بالنسبة الى المرضى الأكبر سنا أو المصابين بأمراض مصاحبة، يمكن أن تكون الحماية الجزئية التي توفرها اللقاحات هي الفرق بين الحياة والموت.