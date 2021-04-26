انخفاض ملحوظ بعدد الإصابات جراء "كورونا" في لبنان

سجلت وزارة الصحة العامة 642 إصابة جديدة و29 وفاة بفيروس كورونا.

في سياق متصل، غرّد رئيس مستشفى الحريري الجامعي فراس أبيض عبر “توتير” قائلاً: في لبنان، على الرغم من الأخبار الجيدة على جبهة الكورونا، فإن نظام الرعاية الصحية يجد نفسه في وضع حرج جدا. زاد الوباء من الطلب على المستشفيات في وقت أدت فيه الأزمة المالية إلى زيادة فقر المرضى وتزايد تكاليف المستلزمات الطبية المستوردة.

وأضاف: “تفاقم هذا بسبب خسارة العديد من افراد الطاقم الطبي والتمريضي الذين يغادرون البلاد. ماذا يمكن ان نفعل؟ قد تحاول المستشفيات خفض التكاليف، مثل عدم الإنفاق على البنية التحتية. يمكن أن يكون لذلك عواقب خطيرة، كما أظهر الحدثان الكارثيان الأخيران في الأردن والعراق”.