الأربعاء 28 صفر 1445 ﻫ - 13 سبتمبر 2023 |
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انخفاض ملحوظ في الحرارة.. متى يستقرّ الطقس؟

منذ دقيقتين
طقس لبنان

طقس لبنان - تعبيرية

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يستمر الطقس المتقلب اليوم مع احتمال خفيف لأتساقط مطار محلية غير شاملة، فيما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتعود حول معدلاتها الموسمية، على أن يبدأ انحسار تناثر الغبار في الجو تدريجيًا بدءًا من الغد.

وفي تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الأربعاء: مشمس إلى غائم جزئيًا مع احتمال بعض زخات المطر المحلي خصوصًا جبلًا، الحرارة تتراوح بين ٢٢ و٣١ درجة ساحلًا، بين ١٤ و٣١ درجة بقاعًا وبين ١٦ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر.

الخميس: طقس مستقر وقليل السحب ودرجات الحرارة مستقرة نسبيًا، وتتراوح بين ٢٢ و٣١ درجة ساحلًا، وبين ١٤ و٣١ درجة بقاعًا وبين ١٦ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية نهارًا ضعيفة تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الجمعة: طقس مستقر وقليل السحب ودرجات الحرارة مستقرة نسبيا، وتتراوح بين ٢٢ و٣١ درجة ساحلًا، بين ١٤ و٣١ درجة بقاعًا وبين ١٦ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية نهارًا ضعيفة تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

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