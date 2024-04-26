انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. طقس متقلب يسيطر على لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائمًا إجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرّقة شمال البلاد وفي المناطق الداخلية مترافقة ببرق ورعد.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط وانخفاض تدرجي وملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و 24، في طرابلس بين 13 و 23، في زحلة بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، مع نسبة رطوبة مرتفعة يتشكّل معها الضباب بشكل كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة تسوء معه الرؤية، تتكاثف الغيوم خلال الفترة المسائية وتصبح الأجواء مهيّأة لهطول أمطار خفيفة في المناطق الداخلية والشمالية وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

السبت: غائم إجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة شمال البلاد وفي المناطق الداخلية مترافقة ببرق ورعد.

الأحد: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف في درجات الحرارة، تهطل أمطار خفيفة متفرّقة واحتمال برق ورعد.

الإثنين: غائم إجمالاً مع استقرار في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، تهطل أمطار متفرّقة قد تكون غزيرة أحيانًا مترافقة برياح ناشطة واحتمال تساقط حبّات البرد وحدوث برق ورعد.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 28 درجة، فوق الجبال من 13 الى 22 درجة، في الداخل من 15 الى 30 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية ناشطة، سرعتها بين 15 و45 كم/س.

-الانقشاع: متوسط الى سيئ أحيانا بسبب الضباب والغبار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,55.

-ساعة غروب الشمس: 19,17.