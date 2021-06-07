انخفاض ملحوظ لعدد الإصابات والوفيات جراء "كورونا" في لبنان اليوم

سجلت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 541628، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة.

في سياق متصل، رأى مدير عام مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي الدكتور فراس أبيض أن “جهود ماراثون لقاح فايزر في مناطق منخفضة التسجيل، جديرة بالثناء على الرغم من الآمال التي عقدت في أن يأتي المزيد من الناس. الواضح أن التردد في اخذ اللقاح هو عقبة كبيرة. من حسن الحظ أن أعداد كورونا آخذة في الانخفاض في وقت يتزايد فيه الشح في الأدوية والمستلزمات الطبية”.

ولفت في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي ان “الاطباء والممرضين واجهوا مخاطر جسيمة أثناء معركتهم في الخطوط الأمامية ضد الكورونا. الآن، يجدون أنفسهم يكافحون أمراضًا أخرى شبه خالي الوفاض بسبب النقص الحاصل. هذا غير مقبول. سيكون هذا الأسبوع حاسما. بدون حل لهذه المشكلة، قد تتوقف العديد من الخدمات الطبية”.

وأضاف “تشهد بلدان أخرى لديها معدلات لقاح أفضل منا، مثل بريطانيا، زيادة كبيرة في اعداد الكورونا بسبب السلالات الجديدة. ما لم تتحسن معدلات اللقاح هنا، فإن ما يشاهد من تراخ ٍ واستهتار على نطاق واسع، سيسهل عودة الفيروس. في الأوقات العصيبة، لا تأتي المصائب فرادى”.