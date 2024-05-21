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انخفاض ملموس بأسعار البنزين والمازوت والغاز

منذ 9 دقائق
ارتفاع أسعار البنزين عالميا

ارتفاع أسعار البنزين عالميا

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أعلنت المديرية العامة للنفط، التابعة لوزارة الطاقة والمياه في لبنان، عن إصدار جدول جديد لأسعار المحروقات، حيث شهدت هذه الأسعار انخفاضًا ملموسًا.

وفقًا للجدول الجديد، انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان بمقدار 15000 ليرة لبنانية للصفيحة الواحدة، بينما انخفض سعر صفيحة المازوت بمقدار 6000 ليرة، وسعر قارورة الغاز انخفض بمقدار 32000 ليرة لبنانية.

وبذلك، أصبحت أسعار المحروقات السائلة على الشكل التالي:
– صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1,689,000 ليرة.
– صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1,727,000 ليرة.
– صفيحة المازوت: 1,445,000 ليرة.
– قارورة الغاز: 831,000 ليرة.

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتخفيف العبء المالي على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.

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