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انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة

27 - سبتمبر - 2021
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، ويتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر كما تنشط الرياح أحياناً.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان خلال الايام القليلة المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم الثلاثاء ، حيث يتحول الى بارد نسبيا خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية خلال الليل.
(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر ايلول بين 24 و 32)

– الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع تكون ضباب على المرتفعات اعتبارا من المساء.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ، ويتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر كما تنشط الرياح أحيانا.

الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل على الساحل ويتكون الضباب على المرتفعات .

الخميس: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وتساقط رذاذ متفرق.

– الحرارة على الساحل من 19 الى 30 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 12 الى 29 درجة.
– الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية نهارا ، شرقية ليلا سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.
– الانقشاع: جيد اجمالا.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 75%
– حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.
– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق
– ساعة شروق الشمس: 6,29
– ساعة غروب الشمس: 18,30

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