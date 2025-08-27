الأربعاء 4 ربيع الأول 1447 ﻫ - 27 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انسحاب اسرائيلي محتمل... ولا عودة للحياة على الشريط الحدودي؟!

منذ ساعة واحدة
مركبات عسكرية إسرائيلية متمركزة على الجانب الإسرائيلي من الحدود الإسرائيلية اللبنانية. رويترز

مركبات عسكرية إسرائيلية متمركزة على الجانب الإسرائيلي من الحدود الإسرائيلية اللبنانية. رويترز

جريدة الانباء الالكترونية
A A A
طباعة المقال

أكد المبعوث الاميركي توم باراك خلال مؤتمر صحافي عقده بعد لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا أن الولايات المتحدة تعمل على ضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، لكنّ الأهم هو نزع سلاح حزب الله، معلنًا الموقف الأميركي بتمديد بقاء قوات اليونيفيل لبنان لسنة واحدة. وصرّح باراك إن إسرائيل تقول إنها لا تريد احتلال لبنان، مضيفا أنها ستطبق خطوات متماثلة مع خطوات نزع سلاح حزب الله، لافتًا الى أن الحكومة اللبنانية حددت 11 نقطة ووعدت بالالتزام بها وأولها خطة لنزع سلاح حزب الله.

ولفت مصدر خاص لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أن الأهم بالنسبة الى لبنان مرتبط بما سيقدمه الجيش اللبناني في 2 أيلول المقبل، إنما الإجابة الإسرائيلية واضحة، ويمكن أن يكون انسحابًا، ولكن قد لا يعود الشريط الحدودي متاحًا للسكن، مذكرّا بما صرّح به رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو في بيانه أول من أمس، وهذا يتناول باقي الحدود وغيره ضمن اتجاه الوصول إذا لم يكن لاتفاقيات سياسية أو أمنية.

ويسأل المصدر: ما هي قدرة حزب الله على قبول هذا الشيء؟ ورأى أنه من الواضح أن الولايات المتحدة الأميركية تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية وتسوقها وتحاول فرضها، وبالمقابل الجانب اللبناني ليس لديه حل.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب جورج عقيص
    عقيص: قانون القضاء إنجاز نوعيّ والاعتراضات مليئة بالمغالطات
    جنبلاط بحث في آخر المستجدات مع باراك والوفد الأميركيّ
    ماذا بحث جنبلاط مع الوفد الاميركي في كليمنصو؟
    عناصر من الجيش اللبناني
    الجيش يوقف أحد أبرز المطلوبين في مخيم برج البراجنة

    الأكثر قراءة

    آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية التي اغتالت حسن نصر الله
    بدل إيجار يشارف على الانتهاء.. وحزب الله: "لا أموال حالياً"!
    أمن الدولة يقفل محلّ مختار سابق
    منسق قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية " باسكال سليمان
    أحد المتورطين بمقتل باسكال سليمان بقبضة الجيش