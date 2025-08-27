انسحاب اسرائيلي محتمل... ولا عودة للحياة على الشريط الحدودي؟!

أكد المبعوث الاميركي توم باراك خلال مؤتمر صحافي عقده بعد لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا أن الولايات المتحدة تعمل على ضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، لكنّ الأهم هو نزع سلاح حزب الله، معلنًا الموقف الأميركي بتمديد بقاء قوات اليونيفيل لبنان لسنة واحدة. وصرّح باراك إن إسرائيل تقول إنها لا تريد احتلال لبنان، مضيفا أنها ستطبق خطوات متماثلة مع خطوات نزع سلاح حزب الله، لافتًا الى أن الحكومة اللبنانية حددت 11 نقطة ووعدت بالالتزام بها وأولها خطة لنزع سلاح حزب الله.

ولفت مصدر خاص لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أن الأهم بالنسبة الى لبنان مرتبط بما سيقدمه الجيش اللبناني في 2 أيلول المقبل، إنما الإجابة الإسرائيلية واضحة، ويمكن أن يكون انسحابًا، ولكن قد لا يعود الشريط الحدودي متاحًا للسكن، مذكرّا بما صرّح به رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو في بيانه أول من أمس، وهذا يتناول باقي الحدود وغيره ضمن اتجاه الوصول إذا لم يكن لاتفاقيات سياسية أو أمنية.

ويسأل المصدر: ما هي قدرة حزب الله على قبول هذا الشيء؟ ورأى أنه من الواضح أن الولايات المتحدة الأميركية تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية وتسوقها وتحاول فرضها، وبالمقابل الجانب اللبناني ليس لديه حل.