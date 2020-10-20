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انسحاب “الجمهورية القوية” يلزم بري برفع الجلسة

منذ 7 دقائق
جلسة مجلس النواب في قصر الأونيسكو

جلسة مجلس النواب في قصر الأونيسكو - ارشيف

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أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان من الاونيسكو أنه في ظلّ الظروف الصعبة التي يعيشها الناس الأولوية هي للقضايا الإصلاحية وذلك لا يتم من دون تشكيل حكومة من مستقلين واختصاصيين وكل ساعة تأخير تنعكس سلباً على حياة المواطنين.

ودعا عدوان للإسراع ولإعادة إحياء مؤسساتنا لأن لا خلاص إلا اذا وضعنا كلّ جهدنا في خدمة مشاكل الناس وأن تفتح هذه الطبقة السياسية الباب أمام إختصاصيين وتدعمهم.

وتمنى أن تحصل كل الأمور وفق الدستور والقوانين ونحن مع حدوث إستشارات في أسرع وقت ممكن.

وقال عدوان: “أميّز بين ميثاقية التكليف وميثاقية التأليف وتكليف الرئيس السابق سعد الحريري من قبل الأكثرية السنيّة يمنحه غطاء كي يتكلّف وفي التأليف يجب المحافظة على المستقلين والإختصاصيين.

وبعد ذلك، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية بعد فقدان النصاب نتيجة مغادرة نواب تكتل “الجمهورية القوية”.

وعلى الأثر، قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص: “لم نُفقد النصاب بل اعتبرنا أن الجلسة مخصصة دستورياً للقسم ورؤساء اللجان وليس للتشريع ولم نتبلغ أن ما بقي من الجلسة السابقة سيبحث اليوم ولذلك خرجنا”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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