الجمعة 25 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انشغالٌ في قراءة موقف عون... هل يلتقي مع ما طرحه باراك؟

منذ 16 دقيقة
الرئيس عون

الرئيس عون

A A A
طباعة المقال

تزامن الاعتداء الإسرائيلي مع انشغال الأوساط السياسية في قراءة موقف رئيس الجمهورية جوزاف عون حول مسألة التفاوض غير المباشر مع إسرائيل.

وكشفت مصادر مطلعة لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أنّ موقف الرئيس عون يلتقي مع ما سبق أن طرحه المبعوث الأميركي توم باراك، الذي كان أول من أشار إلى ضرورة دخول لبنان في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، لحلّ ما تبقّى من نقاط عالقة، بما في ذلك النقاط الـ 10 المرتبطة بترسيم الحدود.

وبانتظار عودة موفد أميركي إلى لبنان، ينشغل الوسط اللبناني بترتيب ملفاته، وعليه أن يكون جاهزاً للتكيّف مع المتغيّرات. وبالتالي، ترى المصادر أنّه لا بدّ من تفعيل عملية التواصل الداخلي بين القوى السياسية لبناء أرضية جاهزة للمفاوضات، فنعود بذلك إلى أهمية الحوار والهدوء والتّروي في العمل السياسي، بعيداً عن الانفعال أو التخوين الذي لا يخدم إلا إسرائيل.

في هذا السياق، قال الرئيس جوزاف عون أمام زوّاره: “أنا مؤتمن على البلد، وأيّ وسيلة تجعله مرتاحاً وتُبعِد عنه شبح الحرب وتؤمّن تحرير الجنوب وإعادة الإعمار، أنا مستعدّ للقيام بها”، مشدّداً على وجود مؤشرات إيجابية عديدة تتطلّب في المقابل القيام بالعديد من الإجراءات، ومنها ما تقوم به الحكومة على صعيد معالجة الفجوة المالية، وعلى أهمية إعادة الودائع لأصحابها “وهو حقّ مكتسب لهم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    العلم اللبناني
    صندوق النقد لن يُطلق برنامجه مع لبنان قبل قانون "الفجوة المالية"
    المحامي إيلي محفوض
    إيلي محفوض: الحسم بات مسؤولية الدولة
    عضو تكل "الجمهورية القوية" الدكتور فادي كرم
    فادي كرم: مصلحة لبنان فوق كل شيء

    الأكثر قراءة

    قصة شرائح زرعها الاحتلال للتصيد فاستخدمتها القسام لتواصل الأسرى وذويهم
    القسام يُفاجئ الاحتلال: اتصالات الأسرى جرت عبر شرائح إسرائيلية زرعها الجيش في غزة
    مناصرون لحزب الله يزورون ضريح الأمين العام الأسبق حسن نصر الله
    نهاية العصر العسكري لحزب الله.. كيف حوّل قرار "إسناد غزة" ترسانة 40 عاماً لبنية منهارة؟
    الغارات الاسرائيلية العنيفة التي استهدفت جنوب لبنان
    فيديو.. أدرعي يوجّه رسالة إلى اللبنانيين عقب الغارات الاسرائيلية على الجنوب!