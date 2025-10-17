انشغالٌ في قراءة موقف عون... هل يلتقي مع ما طرحه باراك؟

تزامن الاعتداء الإسرائيلي مع انشغال الأوساط السياسية في قراءة موقف رئيس الجمهورية جوزاف عون حول مسألة التفاوض غير المباشر مع إسرائيل.

وكشفت مصادر مطلعة لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أنّ موقف الرئيس عون يلتقي مع ما سبق أن طرحه المبعوث الأميركي توم باراك، الذي كان أول من أشار إلى ضرورة دخول لبنان في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، لحلّ ما تبقّى من نقاط عالقة، بما في ذلك النقاط الـ 10 المرتبطة بترسيم الحدود.

وبانتظار عودة موفد أميركي إلى لبنان، ينشغل الوسط اللبناني بترتيب ملفاته، وعليه أن يكون جاهزاً للتكيّف مع المتغيّرات. وبالتالي، ترى المصادر أنّه لا بدّ من تفعيل عملية التواصل الداخلي بين القوى السياسية لبناء أرضية جاهزة للمفاوضات، فنعود بذلك إلى أهمية الحوار والهدوء والتّروي في العمل السياسي، بعيداً عن الانفعال أو التخوين الذي لا يخدم إلا إسرائيل.

في هذا السياق، قال الرئيس جوزاف عون أمام زوّاره: “أنا مؤتمن على البلد، وأيّ وسيلة تجعله مرتاحاً وتُبعِد عنه شبح الحرب وتؤمّن تحرير الجنوب وإعادة الإعمار، أنا مستعدّ للقيام بها”، مشدّداً على وجود مؤشرات إيجابية عديدة تتطلّب في المقابل القيام بالعديد من الإجراءات، ومنها ما تقوم به الحكومة على صعيد معالجة الفجوة المالية، وعلى أهمية إعادة الودائع لأصحابها “وهو حقّ مكتسب لهم”.