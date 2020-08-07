انشقاق نائب عن الكتلة العونية

مجلس النواب
مجلس النواب

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

صدر عن النائب ميشال ضاهر البيان الآتي:

أمام هذه الكارثة الانسانية وانسجاماً مع قناعتي ومواقفي السابقة أعلن انسحابي من تكتل لبنان القوي، وأمد يدي لكل النواب المستقلين لنتعاون جميعاً في موقف واحد بعيدًا عن الاصطفافات والحسابات الشخصية الضيقة لخدمة هذا الوطن. على ان يليها الاستقالة من مجلس النواب اذا فشلنا في التغيير.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً

خشية من وجود نيترات الامونيوم… كشف على الخزانات والمستودعات في معمل الزوق

الأمم المتحدة: لم نتلق أي طلب للتحقيق في انفجار بيروت

بالفيديو: هجوم عنيف من مذيعة الـ CNN على باسيل: دعوتك لأنك تمثل فساد السلطة الحاكمة

مشيخة العقل: نأسف لاستخفاف البعض بقدرة الوباء على نقل العدوى