انطلاق التحضيرات للموسم السياحي في البترون

انطلقت في مدينة البترون، التحضيرات للموسم السياحي الجديد.

وكما جرت العادة في بداية فصل الصيف، أطلقت لجنة المهرجانات الدولية بالتنسيق مع بلدية البترون ووزارة السياحة مقطع فيديو بعنوان “عا قد ما اشتقت للبترون.. البترون اشتقتلك” كتب كلماته الفنان جورج خباز ونفذ تصويره استوديو جمّال في احيائها القديمة واسواقها المميزة،وذلك في إطار ورشة تسويق سياحية للمدينة تبدأ مع كل موسم سياحي.

وأوضح خباز أن “الفيديو يتضمن دعوة للسياح وللمغتربين الى زيارة البترون حيث لا غربة، بل فيها يشعر كل شخص بأنه منها وفرد من أهلها وسكانها”، مؤكدا أن “البترونيين نجحوا في عملية استقطاب الزائرين.”

ولفت إلى أن”البترون جهزت كل ما يلزم من وسائل الراحة والتنقلات لتأمين الأجواء المميزة لسياحة فريدة من نوعها وضعتها على الخارطة السياحية اللبنانية والعالمية.”

وينتظر لبنان موسم صيفي واعد، وعلى الرغم من إغلاق قسم لا يستهان به من الفنادق تحديداً في العاصمة بيروت بعد الأثر الذي تركه انفجار المرفأ، فإن نسبة الاشغال في الفنادق لشهر حزيران تقدر بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المئة”، يقول مدير عام فندق لانكستر- الروشة وليد إسماعيل.

“أما الحجوزات لشهر اَب فما زالت خجولة على الرغم من قدوم عدد كبير من السياح، وذلك لأن العدد الأكبر من الوافدين هم من المغتربين اللبنانيين الذين يمتلكون منازل في لبنان. أما بالنسبة الى الجنسيات الأخرى، فتأتي الجنسية العراقية في المرتبة الأولى ومن بعدها بعض الأردنيين والمصريين”.