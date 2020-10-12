انطلاق العام الدراسي في النبطية ما عدا البلدات المقفلة

إنطلق العام الدراسي المدمج في النبطية صباح اليوم في صفوف التاسع أساسي والبكالوريا القسم الأول والبكالوريا القسم الثاني في المرحلة الثانوية، في الثانويات الرسمية والخاصة.

وواكب محافظ النبطية حسن فقيه الانطلاقة الدراسية للطلاب في يومها الأول من خلال التنسيق مع رئيس المنطقة التربوية في محافظة النبطية أكرم أبو شقرا ومع مدراء المدارس، مطمئنا الى الإجراءات الوقائية الصحية من تعقيم الصفوف ووضع الطلاب الكمامة والتباعد الاجتماعي.

واعلن أن “الأجواء طبيعية وتسير بما هو مقرر ومتخذ من تدابير وإجراءات صحية ووقائية”، مؤكدا أن “الدراسة لن تسير في البلدات التي شملها قرار العزل من وزير الداخلية وهي عربصاليم وشوكين والنميرية”.

أما أبو شقرا الذي جال على عدد من الثانويات والمدارس الرسمية فقال: ” بدأنا اليوم الأول من التدريس في المدارس والثانويات الرسمية لصفوف التاسع أساسي والقسم الأول والثاني للبكالوريا في التعليم المدمج، أي حضوريا أسبوعا اول وعن بعد لنفس الطلاب في الأسبوع الثاني، بعدما قسمنا الصف الواحد الى جزئين والذي يزيد عدد طلابه عن 18 طالبا. وبعد أسبوعين سنبدأ التعليم لباقي الصفوف لتنظم الدراسة بعد شهر تقريبا في كل المدارس”.

وأضاف: “نحن نعمل بتوجيهات من وزير التربية والمدير العام للوزارة وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الداخية ووفرنا للصفوف كافة التجهيزات الوقائية من وباء كورونا، وقسمنا الصف الى جزئين “لتطبيق التعليم الحضوري وعن بعد، واعتمدنا المسافة الآمنة بين الطلاب، وننتظر قرار وزير الداخلية بعد الأسبوع المقبل، وأن هناك بلدات لم تتم الدراسة فيها اليوم في محافظة النبطية والتي شملها قرار العزل الصادر عن وزير الداخلية العميد محمد فهمي. وحمى الله لبنان من كورونا ومن كل الازمات.

وتابع ان “لبنان طائر فينيق ينهض في كل مرة من أزماته ليعود أمنع وأقوى بالارادة الصلبة والأمور الخيرة لأبنائه وقياداته المخلصة والوفية”.