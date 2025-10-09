"انطلاق المؤتمر اللبناني للجراحة والطب التجميلي بحضور دولي"

افتتح البروفسور يوسف بخاش، رئيس الجمعية اللبنانية للجراحة الترميمية والتجميلية ورئيس تجمع نقباء المهن الصحية في لبنان، المؤتمر اللبناني للجراحة والطب التجميلي في فندق فينيسيا، بحضور حشد من أطباء التجميل والأمراض الجلدية من لبنان والخارج.

وقال بخاش خلال الافتتاح: “هي المرة الأولى التي أشارك فيها كرئيس لتجمع نقباء المهن الصحية وكجراح تجميل وترميم يعمل في هذا المجال منذ عقود”. وأضاف أن المؤتمر يشهد مشاركة الجمعية اللبنانية للأمراض الجلدية لأول مرة، مع نشر المداخلات مباشرة على منصة “ipokrate.com” لنشر المعرفة الطبية على المجتمع اللبناني.

كما أشاد بخاش باللجنة العلمية والتنظيمية على البرنامج المميز الذي يعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في جراحة وطب التجميل، وشكر جميع الحاضرين والمشاركين عبر الإنترنت من لبنان وخارجه.