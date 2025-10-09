الخميس 17 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 9 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"انطلاق المؤتمر اللبناني للجراحة والطب التجميلي بحضور دولي"

منذ ساعة واحدة
A A A
طباعة المقال

افتتح البروفسور يوسف بخاش، رئيس الجمعية اللبنانية للجراحة الترميمية والتجميلية ورئيس تجمع نقباء المهن الصحية في لبنان، المؤتمر اللبناني للجراحة والطب التجميلي في فندق فينيسيا، بحضور حشد من أطباء التجميل والأمراض الجلدية من لبنان والخارج.

وقال بخاش خلال الافتتاح: “هي المرة الأولى التي أشارك فيها كرئيس لتجمع نقباء المهن الصحية وكجراح تجميل وترميم يعمل في هذا المجال منذ عقود”. وأضاف أن المؤتمر يشهد مشاركة الجمعية اللبنانية للأمراض الجلدية لأول مرة، مع نشر المداخلات مباشرة على منصة “ipokrate.com” لنشر المعرفة الطبية على المجتمع اللبناني.

كما أشاد بخاش باللجنة العلمية والتنظيمية على البرنامج المميز الذي يعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في جراحة وطب التجميل، وشكر جميع الحاضرين والمشاركين عبر الإنترنت من لبنان وخارجه.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

الرئيس جوزاف عون
الرئيس عون يطلق مهام السفراء الجدد ويواكب ورشة النهوض في الجنوب
الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بدعم الجيش اللبناني وحكومة سلام
لبنان يستعد لمؤتمر "بيروت وان" الاستثماري بدعم وزارة الخارجية

الأكثر قراءة

غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
واشنطن لا تمانع بتجديد حرب لبنان
الغارات الإسرائيلية على البقاع
المنطقة مقبلة على مرحلة اختبار جديدة.. البقاع يتقدم لخط المواجهة!
قائد الجيش العماد رودولف هيكل
قائد الجيش يقدّم تقريره الأول.. تحول استراتيجي في مفهوم حصرية السلاح