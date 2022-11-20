انطلاق انتخابات نقابة المعالجين الفيزيائيين

انطلقت التاسعة صباحاً الجمعية العمومية لنقابة المعالجين الفيزيائيين، يتم فيها طرح التقرير المالي وموازنة العام المقبل.‏

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تنطلق الدورة الأولى من العاشرة صباحا حتى الثانية بعد الظهر لانتخاب 12 عضواً لمجلس النقابة، 2 أعضاء مجلس تأديبي، 2 ‏أعضاء لجنة إدارة صندوق التقاعد. في حال فوز أكثر من مرشح لمنصب النقيب وأبرزهم سيدة ساسين ونسرين لطوف وكارلو سعد ‏في الدورة الأولى، يفتح الاقتراع للدورة الثانية التي تنطلق بعد الظهر ويتم انتخاب النقيب عند الخامسة عصراً.‏

تتنافس في الانتخابات لائحة مكتملة من 12 عضواً لمجلس النقابة و4 أعضاء للمجلس التأديبي والتقاعدي بعنوان “وحدتنا لمهنتنا” ‏وتضم المرشحة لمقعد النقيبة سيدة ساسين صهيون واعضاء اللائحة إيلي عاقوري، شارل مرقص، باتريسيا حنينة، ريتا خويري، ‏جرجي انطون، حسين ابو ياسين، شربل زغيب، ايلي الدحداح، زاهر زاهر، شوغن المصري، جو عرموني، والمرشحان عن المجلس ‏التأديبي هما روجه زيادة وعلي مراد، فيما ترشح جورج شهوان وجنين مطر إلى مقعدي الصندوق التقاعدي.‏

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وهناك لائحتان غير مكتملتين من المستقلين والأكاديميين، الأولى تترشح فيها على مركز النقيبة نسرين لطوف وعلى العضوية بيار ‏الفلفلي تحت شعار “نقابتك حقك”، أما أبناء الشمال من المعالجين الفيزيائيين فقرروا خوض المعركة تحت شعار “من الشمال الى كل ‏لبنان” وأتت ترشيحاتهم على الشكل التالي: فرح الحداد، وردان حبلص، محمد عبدالغافور وجان يمين.‏

أما المكون الشيعي في النقابة والمقصي من لائحة تحالف الأحزاب أي لائحة “وحدتنا لمهنتنا”، فقرر خوض المعركة منفرداً بثلاثة ‏مرشحين على العضوية يمثلون الجامعات وهم زهراء صادق ورولا صبرا وحمزة عطوي.‏