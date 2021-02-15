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انطلاق حملة التلقيح اليوم في مستشفى البوار الحكومي

15 - فبراير - 2021
مستشفى فتوح كسروان الحكومي – البوار

مستشفى فتوح كسروان الحكومي – البوار

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تنطلق اليوم الاثنين، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في مستشفى فتوح كسروان الحكومي – البوار. واستكملت الإستعدادات بتجهيز 8 محطات للتلقيح، كما جهز المركز باللوازم اللوجستية المطلوبة وتحضير الطاقم الطبي والتمريضي المؤهل للإشراف والقيام بالمهمة.

ودعت إدارة المستشفى المواطنين في بيان، إلى “احترام المواعيد المحددة حصرا عبر المنصة الرسمية، مرفقين بالهوية أو المستند المطلوب للتعرفة الشخصية”، مؤكدة أنه “لما كان اللقاح هو العلاج الفعال المتاح حاليا للحد من انتشار هذا الوباء الذي دخل إلى كل بلد ومنزل، نشجع كل مواطن متردد على التسجيل عبر المنصة لأخذ اللقاح وهي السبيل الحصري والوحيد لأخذ المواعيد”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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