الجمعة 16 ذو الحجة 1443 ﻫ - 15 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انطلاق حملة تسجيل أبناء جبة بشري لتلقي اللقاح

16 - مارس - 2021
آخر تحديث: 16 - مارس - 2021 9:53 مساءً
بلدة بشري

بلدة بشري

A A A
طباعة المقال

انطلقت في مكتب نائبي بشري ستريدا جعجع وجوزيف اسحق حملة تسجيل اسماء ابناء منطقة جبة بشري من هم ضمن الفئة العمرية بين 55 و75 عاما بدون استثناء لتلقي اللقاح في مستشفى انطوان الخوري ملكة طوق الحكومي قريبا، والتي كانت النائب جعجع رئيسة مؤسسة جبل الارز والنائب اسحق اعلنا عنها بعد انتشار جائحة “كورونا” وبعد ظهور بعض الشوائب في تطبيق حملة التمنيع والتلقيح التي اعتمدتها الدولة على مساحة الوطن.

مسؤول المركز رينيه النجار ومسؤولة الملف الصحي ميرنا يونان الشدياق، رئيس بلدية حصرون المهندس جيرار السمعاني واعضاء المركز جهدوا في استقبال الضغط الكبير من الاهالي الذين توافدوا الى المكتب من كافة قرى وبلدات القضاء، معربين عن شكرهم الكبير للنائبين والمؤسسة التي تعمل جاهدة لمساعدتهم في مختلف الميادين، وبخاصة في دعمهم لمواجهة تفشي الوباء بشكل مخيف.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الاقتصاد - أمين سلام
    حفاظاً على خبز المواطن.. اجراء من سلام يخص الطحين
    المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
    بالصورة: مطلوب بجرائم احتيال وبحقه مذكرات توقيف بقبضة الأمن
    جبران باسيل
    باسيل: لإيجاد حل لأزمة النازحين السوريين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    الأسد لنصرالله: باسيل "عضمو طري"... نفضّل فرنجية
    كارثة المرفأ
    حريق في مرفأ بيروت.. وتحذير من مخاطر الإقتراب
    راغب علامة
    هجوم حاد من راغب علامة على قيادات لبنان.. "إلى مزبلة التاريخ"!