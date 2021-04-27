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انطلاق حملة التلقيح في السجن المركزي في رومية

27 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 27 - أبريل - 2021 9:03 مساءً
سجن رومية

سجن رومية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بعد الإعلان عن القيام بحملة لتلقيح النزلاء وعناصر قوى الامن المولجين حماية السجون والجهاز الطبي المكلفين بمتابعة أوضاع السجناء الصحية للحد من تفشي وباء كورونا داخل السجون، من قبل وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي ونائب رئيس “مؤسسة الوليد للانسانية” الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة التي بادرت الى تأمين الدعم المالي لتوفير اللقاحات، انطلقت بتاريخ 26-4-2021، هذه الحملة في السجن المركزي في رومية، تحت اشراف رئيس لجنة الطوارئ لرفع حالة التأهب في السجون اللبنانية والمكلف بمتابعة شؤون السجون في وزارة الداخلية والبلديات العميد فارس فارس، في حضور العميد الطبيب رئيس المركز الصحي في سجن روميه العميد الطبيب ابراهيم حنا، قائد سرية السجون المركزية العقيد ماجد الأيوبي وعدد من الضباط وممثلين عن الصليب الأحمر الدولي و”أطباء بلا حدود”.

وتابع وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي هذه الحملة، وعبر عن ارتياحه لسير العملية “وفقا للخطة التي وضعت والتي جندت لها جميع الامكانيات البشرية واللوجستية”، مجددا شكره ل”مؤسسة الوليد بن طلال للانسانية وللفريق الطبي المولج برعاية السجناء”.

وأملت نائب رئيس “مؤسسة الوليد للانسانية” الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة ان “تتم الحملة بالسرعة القصوى لما لها من انعكاسات إيجابية على السجناء وذويهم”.

يشار الى ان هذه الحملة مستمرة لتشمل جميع النزلاء الراغبين بتلقي اللقاح”.

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