الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 ﻫ - 15 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انطلاق عملية التطعيم في مستشفى طرابلس

15 - فبراير - 2021
مستشفى طرابلس الحكومي

مستشفى طرابلس الحكومي

A A A
طباعة المقال

وصلت صباح اليوم الدفعة الأولى من لقاحات “فايزر” إلى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة بمواكبة أمنية، وتسلمها مدير المستشفى ناصر عدرة من مندوبي وزارة الصحة العامة وعددها 600 لقاح.

ولفت عدرة الى ان “عملية التطعيم انطلقت فعليا اليوم في طرابلس، وتشمل الكادر الطبي ومجموعة من المسنين بدأوا بالتوافد الى المستشفى حسب الاسماء التي تردنا من المنصة الالكترونية، حيث باشرنا باعطائهم اللقاح المستمر على مدى أسبوع كامل”.

ودعا الطرابلسيين الى “الاسراع في التسجيل وعدم الاكتراث بالشائعات التي تنشر عبر بعض مواقع التواصل”، مؤكدا ان “لا خلاص من هذا الوباء الا بتلقي اللقاح”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

توقيف
مطلوب بموجب 10 ملاحقات قضائية في قبضة الأمن
القضاء
ارجاء محاكمة حسن دقو ورفاقه المتهمين بالاتجار بالكبتاغون
تدابير سير
تدابير سير في محلة صوفر غدًا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مغارة جعيتا
بالفيديو: اكتشاف مغارة في جبل خربة قنافار شبيهة بمغارة جعيتا
المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات
الضابطان الإيرانيان محمد عبدوس وعلي كماني
تمت تصفيتهما.. ما دور الضابطين عبدوس وكماني في تطوير سلاح حزب الله؟