انطلاق عملية انتخاب نقيب جديد للمحامين في الشمال

انطلقت عند التاسعة من صباح اليوم، عملية انتخاب نقابة المهندسين في الشمال لاختيار نقيب جديد خلفا للنقيب الحالي بهاء حرب، وأعضاء المجلس وصندوق التعاضد ، ويقضي عرف النقابة ان يكون النقيب هذه السنة من الطائفة الاسلامية .

ويحق أن يشارك في هذه الانتخابات التي تجري في مقر النقابة في طرابلس 9453 مهندسا من أصل ١٦٠٠٠ مهندس سددوا اشتراكاتهم ويحق لهم الانتخاب .

ويتنافس في هذه المعركة الانتخابية لائحتان ، الأولى تحمل اسم لائحة “نقابتنا” برئاسة المهندس مرسي المصري والاعضاء ميشال فغالي برئاسة فرع الكهرباء – محمود الصاج برئاسة فرع الميكانيك، راوول الزريبي وسليم نشابة عضوين في الهيئة العامة، والمهندس فيليب سعد لادارة صندوق التعاضدي وماجدة صيداوي ونور الأحدب ومحمد الشرابي اعضاء لمراقبة الصندوق ورضوان الراسي المجلس التاديبي. وهذه اللائحة مدعومة من القوات اللبنانية وتيار المستقبل وتيار المردة وعدد من الاحزاب والمستقلين.

اما اللائحة الثانية فتحمل اسم “نقابة للجميع”، وهي برئاسة المهندس شوفي فتفت لمركز النقيب وتضم باسم خياط وايلي عوض اعضاء لمجلس النقابة ميلاد غنطوس لرئاسة فرع الكهرباء بلال طاهر لفرع الميكانيك ومحمود فوال للصندوق التعاضدي وسعيد خضر للمجلس التاديبي وطوني قليمي وحسام عثمان ومرسيل منصور وفيصل مرحبا اعضاء لمراقبة الصندوق.

النقيب المنتهية الحالي بهاء حرب اعطى الاشارة لبدء عملية الاقتراع وجال على الصناديق، مبديا ارتياحه للاجواء الايجابية والديمقراطية التي تسود العملية الانتخابية، لافتا الى أن “الانتخابات تجري بشكل منظم في ظل حضور كثيف للمهندسين ووسط اجواء تنافسية وديمقراطية بامتياز”، وقال: “في اليوم الأخير من ولايتي كنقيب واعضاء المجلس النقابة الأربعة وغيرهم، تشهد نقابتنا اليوم منافسة بين الزملاء على انتخاب نقيب جديد واعضاء جدد”.

وتابع: “أملي أن نكون جميعاً على مستوى المسؤولية من الوعي والالتزام المهني ونعبر عن ديمقراطيتنا وحرية تعبيرنا وأخلاق تربيتنا. إني أعلن بدء العملية الانتخابية من الآن الساعة التاسعة صباحاً. وسوف تستمر لغاية الساعة السابعة والنصف مساء”.