الثلاثاء 23 رجب 1444 ﻫ - 14 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انطلاق قافلة مستلزمات وطواقم إغاثة إلى سوريا

منذ 59 دقيقة
من آثار الزلزال في سوريا

من آثار الزلزال في سوريا

A A A
طباعة المقال

عقد نقيب الأطباء في بيروت البروفسور يوسف بخاش مؤتمرا صحافيا في بيت الطبيب، أعلن خلاله انطلاق قافلة المستلزمات الطبية الاولى الى سوريا، دعما لمصابي الزلزال، وإرسال طواقم طبية متخصصة لمساعدة الأطباء السوريين.

وقال: “نلتقي اليوم لنعبر علنا عن تضامننا مع كل فئة إنسانية تتعرض لكارثة، فكيف الحال اذا ما كانت قد تعرضت لزلزال مدمر قضى على البشر وعلى الحجر وادى الى الآف الضحايا وعشرات آلاف المصابين؟ كارثة عابرة للحدود الجغرافية يمكن أن تصيب أي كان في أي مكان وفي أي زمان. ونلتقي أيضا لنعلن انطلاق قافلة المستلزمات الطبية الجراحية الأولى باتجاه الأراضي السورية وتسليمها الى نقيب الأطباء السوري ووزير الصحة العامة والهلال الاحمر، بعد أن كان عدد من الطواقم الطبية توجه في وقت سابق للمساهمة بمعالجة المصابين”.

أضاف: “منذ اللحظات الاولى، تواصلنا مع المعنيين في كل من تركيا وسوريا، ولكن نظرا لما سمعناه من الشقيقة تركيا تأكدنا بان لديها ما يكفي من مساعدات عينية وانسانية وطبية، وهذا بات معروفا من الجميع، في وقت بقي المصابون السوريون يأنون تحت الأنقاض من دون أي مساعدة. لسنا هنا لندين احدا ولا الدخول في الزواريب السياسية ومشاريع الدول الكبرى، بل لنؤكد التزامنا قسم ابي قراط المعتمد عالميا، لجهة احترام حقوق المريض او المصاب وخصوصيته، ولنشير الى أن أي طبيب منا يقوم برسالته الانسانية، من دون معرفة هوية المريض او انتماءاته السياسية او الدينية او الإيديولوجية او العرقية”.

وختم: “اتقدم بالشكر لكل المستشفيات ومنها مستشفى اوتيل ديو ومستشفى رزق الجامعي ومستشفى القديس جاورجيوس ومستشفى الجعيتاوي والمركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت ومستشفى الرسول الأعظم، وكلنا نعرف ما هو حجم التحديات التي تواجهها تلك المؤسسات، بالرغم من ذلك لم تتأخر في تلبية النداء وقامت بارسال المساعدات والمستلزمات الطبية التي سنتولى اليوم مسؤولية إيصالها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    برّي مستذكراً الرئيس الشهيد رفيق الحريري: هكذا نمنع اغتيال الطائف ولبنان
    اليونيسيف
    اليونيسف تدقّ ناقوس الخطر... إليكم التفاصيل
    وزارة المالية
    "الثنائي" ينظّر في حماية الودائع.. بينما المالية في يده!

    الأكثر قراءة

    فادي الهاشم
    صدور الحكم النهائي بحق زوج نانسي عجرم
    طبقات الأرض
    طبقة "لزجة" غير معروفة.. اكتشاف مثير تحت الصفائح التكتونية للأرض
    كريستيانو رونالدو
    بعد "أسرع هاتريك".. رونالدو يحصد أولى جوائزه في السعودية