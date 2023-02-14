انطلاق قافلة مستلزمات وطواقم إغاثة إلى سوريا

عقد نقيب الأطباء في بيروت البروفسور يوسف بخاش مؤتمرا صحافيا في بيت الطبيب، أعلن خلاله انطلاق قافلة المستلزمات الطبية الاولى الى سوريا، دعما لمصابي الزلزال، وإرسال طواقم طبية متخصصة لمساعدة الأطباء السوريين.

وقال: “نلتقي اليوم لنعبر علنا عن تضامننا مع كل فئة إنسانية تتعرض لكارثة، فكيف الحال اذا ما كانت قد تعرضت لزلزال مدمر قضى على البشر وعلى الحجر وادى الى الآف الضحايا وعشرات آلاف المصابين؟ كارثة عابرة للحدود الجغرافية يمكن أن تصيب أي كان في أي مكان وفي أي زمان. ونلتقي أيضا لنعلن انطلاق قافلة المستلزمات الطبية الجراحية الأولى باتجاه الأراضي السورية وتسليمها الى نقيب الأطباء السوري ووزير الصحة العامة والهلال الاحمر، بعد أن كان عدد من الطواقم الطبية توجه في وقت سابق للمساهمة بمعالجة المصابين”.

أضاف: “منذ اللحظات الاولى، تواصلنا مع المعنيين في كل من تركيا وسوريا، ولكن نظرا لما سمعناه من الشقيقة تركيا تأكدنا بان لديها ما يكفي من مساعدات عينية وانسانية وطبية، وهذا بات معروفا من الجميع، في وقت بقي المصابون السوريون يأنون تحت الأنقاض من دون أي مساعدة. لسنا هنا لندين احدا ولا الدخول في الزواريب السياسية ومشاريع الدول الكبرى، بل لنؤكد التزامنا قسم ابي قراط المعتمد عالميا، لجهة احترام حقوق المريض او المصاب وخصوصيته، ولنشير الى أن أي طبيب منا يقوم برسالته الانسانية، من دون معرفة هوية المريض او انتماءاته السياسية او الدينية او الإيديولوجية او العرقية”.

وختم: “اتقدم بالشكر لكل المستشفيات ومنها مستشفى اوتيل ديو ومستشفى رزق الجامعي ومستشفى القديس جاورجيوس ومستشفى الجعيتاوي والمركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت ومستشفى الرسول الأعظم، وكلنا نعرف ما هو حجم التحديات التي تواجهها تلك المؤسسات، بالرغم من ذلك لم تتأخر في تلبية النداء وقامت بارسال المساعدات والمستلزمات الطبية التي سنتولى اليوم مسؤولية إيصالها”.