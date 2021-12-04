انطلاق ماراتون الجرعة الثالثة من فايزر

مع سرعة انتشار المتحور الجديد اوميركون في العالم، وفي ظل ارتفاع العداد اليومي لكورونا، انطلق اليوم ماراثون فايزر للجرعة ‏الثالثة لمن هم بعمر الـ50 عاماً وما فوق إذا كانوا قد تلقّوا الجرعة الثانية من اللّقاح منذ 5 أشهر أو أكثر بحسب ما اعلنت وزارة ‏الصحة.‏

وفي هذا المجال، انطلق في مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا، ماراتون تلقيح الجرعة الثالثة من “فايزر”، والذي ‏تنظمه وزارة الصحة في مختلف المناطق في مراكز محددة للفئات العمرية من 50 سنة وما فوق. وينظم فريق من جمعية “شبكة عكار ‏للتنمية” العملية، في وقت يشرف عليها فريق من الأطباء والممرضين‎.‎

وبلغ عدد الملقحين عند التاسعة والنصف صباحا حوالى 35 شخصاً، ويتطلع القيمون على الحملة الى ارتفاع العدد خلال الفترة المتبقية ‏للحملة التي تستمر لغاية الثالثة بعد الظهر، في حين تسجل محافظة عكار أدنى نسبة في عدد الملقحين‎.‎

يذكر أنه ينطلق الماراتون اليوم السبت من الثامنة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر في عدد من المراكز المعتمدة لدى وزارة الصحة.‏