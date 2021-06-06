انطلاق ماراتون "فايزر" في محافظات البقاع وبعلبك وعكار

انطلق صباح اليوم الأحد ماراتون فايزر في محافظات البقاع، بعلبك وعكار للفئة العمرية التي تبلغ ستين عاما وما فوق (مواليد 1961 وما دون). وتشهد كافة المراكز زحمة مواطنين لتلقي اللقاح ضد كورونا ما يشجع الجميع على تلقيه للعبور إلى شاطئ الأمان.

وبحسب وزارة الصحة العامة يستمر الماراتون لغاية الساعة السادسة مساء في المحافظات التالية: عكار، بعلبك الهرمل، البقاع كمرحلة أولى ستستكمل في المحافظات الأخرى الأسبوع المقبل، وذلك في مراكز تلقيح معينة معتمدة للماراتون (اللائحة مرفقة) وفق الشروط التالية:

أولا – إستهداف الفئة العمرية التي تبلغ ستين عاما وما فوق (مواليد 1961 وما دون).

ثانيا – في حال كان الشخص المعني مسجلا على المنصة الخاصة باللقاحات، عليه إحضار مستند التعريف المستخدم في عملية التسجيل.

ثالثا – في حال لم يكن مسجلا، من الواجب إحضار أي من الأوراق الثبوتية التالية: هوية – جواز سفر – إخراج قيد فردي أو أي مستند تعريف حيث سيقوم المركز بالمساعدة على التسجيل.

رابعا – يشمل هذا الماراتون المواطنين والمقيمين من دون استثناء.