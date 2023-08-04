انطلاق مسيرة الأهالي في ذكرى 4 آب.. صليبا: نحن الى جانب أهالي الضحايا حتى آخر نفس

انطلقت مسيرة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت من مقر فوج اطفاء بيروت باتجاه تمثال المغترب، احياء لذكرى 4 آب.

وقال أحد أهالي الضحايا لصوت بيروت انترناشونال خلال التجمع قبل انطلاق المسيرة: “في ظل هذا القضاء وهذه الدولة المهملة لا وجود للعدالة ، ولكن لا نكل ولا نمل حتى نصل للحقيقة والعدالة ونأخذ حق كل ضحايا الانفجار”.

بدورها قالت النائبة نجاة صليبا لصوت بيروت انترناشونال: “نحنا مع العدالة واستقلالية القضاء والى جانب أهالي الضحايا حتى آخر نفس”.

وكان مركز فوج إطفاء بيروت في الكرنتينا قد شهد تجمعا لمئات المواطنين ونشطاء المجتمع المدني استعدادا للانطلاق بمسيرة باتجاه تمثال المغترب مقابل مرفأ بيروت لإحياء الذكرى الثالثة لانفجار 4 آب.

كما أكد رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض من تحرك 4 آب أن “قضية انفجار مرفأ بيروت ليست فقط قضية البيروتيين بل كل اللبنانيين فهي قضية وطنية ونحن نخوض معركة العدالة المتزامنة مع قضية رفع الهيمنة عن الدولة وطالما المنظومة موجودة لن نرى محاسبة”.

وتابع معوض: “سنكمل معركتنا حتى النهاية لتحقيق العدالة وتسليم وطن آمن لأولادنا ونحن لا نثق بأحد إلا بنفسنا وسنستخدم كل الوسائل المتاحة أمامنا لتحقيق العدالة، ومررنا بتجربة المحكمة الدولية سابقًا التي علمنا بفضلها من قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالأسماء”.