الجمعة 17 محرم 1445 ﻫ - 4 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انطلاق مسيرة الأهالي في ذكرى 4 آب.. صليبا: نحن الى جانب أهالي الضحايا حتى آخر نفس

منذ 4 دقائق
نجاة صليبا

نجاة صليبا

A A A
طباعة المقال

انطلقت مسيرة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت من مقر فوج اطفاء بيروت باتجاه تمثال المغترب، احياء لذكرى 4 آب.

 

وقال أحد أهالي الضحايا لصوت بيروت انترناشونال خلال التجمع قبل انطلاق المسيرة: “في ظل هذا القضاء وهذه الدولة المهملة لا وجود للعدالة ، ولكن لا نكل ولا نمل حتى نصل للحقيقة والعدالة ونأخذ حق كل ضحايا الانفجار”.

بدورها قالت النائبة نجاة صليبا لصوت بيروت انترناشونال: “نحنا مع العدالة واستقلالية القضاء والى جانب أهالي الضحايا حتى آخر نفس”.

وكان مركز فوج إطفاء بيروت في الكرنتينا قد شهد تجمعا لمئات المواطنين ونشطاء المجتمع المدني استعدادا للانطلاق بمسيرة باتجاه تمثال المغترب مقابل مرفأ بيروت لإحياء الذكرى الثالثة لانفجار 4 آب.

كما أكد رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض من تحرك 4 آب  أن “قضية انفجار مرفأ بيروت ليست فقط قضية البيروتيين بل كل اللبنانيين فهي قضية وطنية ونحن نخوض معركة العدالة المتزامنة مع قضية رفع الهيمنة عن الدولة وطالما المنظومة موجودة لن نرى محاسبة”.

وتابع معوض: “سنكمل معركتنا حتى النهاية لتحقيق العدالة وتسليم وطن آمن لأولادنا ونحن لا نثق بأحد إلا بنفسنا وسنستخدم كل الوسائل المتاحة أمامنا لتحقيق العدالة، ومررنا بتجربة المحكمة الدولية سابقًا التي علمنا بفضلها من قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالأسماء”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب سامي الجميل
    الجميل: الدولة هي المسؤولة الأولى عن جريمة تفجير المرفأ
    ايلي محفوض
    محفوض لنصرالله عن تفجير مرفأ بيروت: من ضيّع الحقيقة هو أنت وجماعتك
    مرفأ بيروت
    مرفأ بيروت يتوقف عن العمل عند السادسة إجلالًا لأرواح شهداء ٤ آب

    الأكثر قراءة

    وزير الاتصالات جوني القرم
    وزير الاتصالات يزف للبنانيين رفع تكلفة الإنترنت!
    مراسل صوت بيروت إنترناشونال حسين خريس قرب مخيم عين الحلوة
    فيديو: عين الحلوة يشتعل من جديد وأول تصريح من عصبة الأنصار لصوت بيروت إنترناشونال
    كيليان مبابي
    مبابي يوافق على عرض تشيلسي.. ولكن بشرط!