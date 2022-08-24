الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انطلاق مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة طرابلس

منذ 41 دقيقة
انطلاق مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة طرابلس

انطلاق مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة طرابلس

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“انطلقت اليوم مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس، حيث وصلت الغواصة إلى موقع الغرق وباشرت تنفيذ المهمة على بعد 6 أميال بحرية من الشاطئ”.

وكان أجّل الجيش اللبناني البحث عن المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس شمال لبنان قبل نحو 4 أشهر، بسبب ارتفاع الموج، ما قد يهدد المهمة.

وقال الجيش في تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر” إنه تم “تأجيل مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس بسبب ارتفاع موج البحر، ما قد يهدد سلامة الغواصة وطاقمها”.

وأعلن قائد القوات البحرية، العقيد هيثم الضناوي، في مؤتمر صحفي عقده في باحة المرفأ سابقاً انطلاق الغواصة المستقدمة من قبل جمعية “Aus Relief”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الجبهة السيادية من أجل لبنان
    الجبهة السيادية من أجل لبنان: على الكتل المناهضة لسلاح الحزب أن تكون جاهزة
    ريشارد قيومجيان
    قيومجيان: لا إمكانية لوجود دولة مع دويلة مسلحة
    المحروقات
    نقابات المحروقات تناشد: لرفع نسبة الجعالة على أساس الدولار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اليسا وزياد برجي
    شخصية عربية بارزة تدخل على خط الصلح بين زياد برجي واليسا
    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
    مقياس الطول للاطفال- تعبيرية
    قائمة بالأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة طول الأطفال