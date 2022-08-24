انطلاق مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة طرابلس

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“انطلقت اليوم مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس، حيث وصلت الغواصة إلى موقع الغرق وباشرت تنفيذ المهمة على بعد 6 أميال بحرية من الشاطئ”.

وكان أجّل الجيش اللبناني البحث عن المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس شمال لبنان قبل نحو 4 أشهر، بسبب ارتفاع الموج، ما قد يهدد المهمة.

وقال الجيش في تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر” إنه تم “تأجيل مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس بسبب ارتفاع موج البحر، ما قد يهدد سلامة الغواصة وطاقمها”.

وأعلن قائد القوات البحرية، العقيد هيثم الضناوي، في مؤتمر صحفي عقده في باحة المرفأ سابقاً انطلاق الغواصة المستقدمة من قبل جمعية “Aus Relief”.