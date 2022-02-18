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«انطلقت من لبنان».. طائرة مسيرة تخترق سماء إسرائيل وأصوات انفجارات ضخمة

18 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 18 - فبراير - 2022 1:00 مساءً
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن طائرة مسيرة انطلقت من لبنان وصلت إلى الأراضي الإسرائيلية، مشيرا إلى أن نظام القبة الحديدية أسقط الطائرة.

وجاء بيان الجيش الإسرائيلي، بعدما تحدثت تقارير عن سماع دوي صفارات الإنذار شمالي إسرائيل لمرتين متتاليتين، قبل أن تتبعها أصوات انفجارات ضخمة.

بدوره، أفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، بتفعيل الإنذارات في منطقة الجليل وإطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية، إضافة لاستدعاء طائرات ومروحيات حربية.

واستنفرت مقاتلات إف 16 ومروحيات هجومية لإسقاط المسيرة المفخخة، فيما علم أن إسرائيل قد ترد بمكان ما على إطلاق المسيرة المفخخة، بجسب ما أفادت قناة “العربية”.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الخميس، أنه أسقط طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله أطلقت من لبنان.

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