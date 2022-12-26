انفجارات تهز مراكز سيطرة حزب الله في ريف القصير الغربي

هزت عدة انفجارات مراكز يسيطر عليها حزب الله في ريف القصير الغربي ومطار الضبعة العسكري بالقرب من مدينة حمص السورية، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد، فإن الانفجارات الثلاثة التي سمعت في مناطق تخضع لسيطرة ونفود عناصر حزب الله، لم يعرف حتى الآن إن كانت نتيجة ضربات إسرائيلية على المنطقة من فوق الأراضي اللبنانية أو استهداف من داخل المنطقة.

وفي الأسبوع الفائت احترق صهريج نفط في وحدة تابعة لحزب الله في المنطقة ذاتها، ولم يتم رصد وجود طائرات حربية إسرائيلية آنذاك، وفي اليوم التالي كان هناك حملة اعتقالات قرب القصير من قبل عناصر حزب الله وعناصر عاملين معه من الجنسية السورية.