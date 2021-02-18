انفجار المرفأ… تكرار دعوة فنيانوس ومواجهة بين صليبا والنداف

قرر المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي فادي صوان ، تكرار دعوة الوزير السابق يوسف فنيانوس لاستجوابه كمدعى عليه في الملف، وذلك بعدما تبين ان إبلاغه موعد جلسة اليوم لم يكن قانونيا.

وحدد صوان يوم الثلاثاء المقبل في ٢٣ شباط الجاري جلسة جديدة لاستجواب فنيانوس.

في المقابل، يُجري القاضي صوان غدا الجلسة مواجهة بين مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا المدعى عليه في الملف والرائد جوزف النداف الموقوف في القضية، على ان يقرر بعد الجلسة توقيف صليبا او تركه بسند إقامة على ما ذكرت مصادر قضائية.

ووفق المصادر نفسها فان صوان ينتظر بتّ محكمة التمييز الجزائية بطلب الوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر نقل الدعوى من يد القاضي صوان الى قاض آخر، لاستدعائهما كمدعى عليهما في حال ردت المحكمة طلبهما، مشيرة الى انه في ضوء قرار”التمييز” المتوقع صدوره الاسبوع المقبل ، يبنى على الشيئ مقتضاه.

وكان صوان قد ارجأ اليوم ايضا استجواب المدير الاقليمي السابق في الجمارك موسى هزيمة الى الاول من شهر آذار المقبل بعدما ابرز وكيله معذرة طبية تفيد بانه في المستشفى.