السبت 4 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 18 نوفمبر 2023 |
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انفجار صاروخ باتريوت فوق بلدة الحنية بالقطاع الغربي

منذ 3 دقائق
انفجار صاروخ باتريوت فوق بلدة الحنية بالقطاع الغربي

انفجار صاروخ باتريوت فوق بلدة الحنية بالقطاع الغربي

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إنفجر صاروخ باتريوت فوق بلدة الحنية بالقطاع الغربي، كما انفجر صاروخان اعتراضينا فوق منطقة جب سويد خراج بلدة مجدل زون الجهة الشمالية الشرقية.

وفي وقت سابق، نفذت  “مروحيات الجيش الإسرائيلي من نوع “اباتشي” غارات جوية بالصواريخ أطراف بليدا وعيترون”.

ودوى انفجار صاروخين اعتراضيين في أجواء منطقة “جب سويد” خراج بلدة مجدل زون.

وفي وقتٍ لاحق, استهدفت مدفعية العـدو اطراف بلدة بليدا ومحيط المقام في بلدة محيبيب”.

وتم “استهداف موقع الجيش الإسرائيلي في البياض مقابل بلدة بليدا في جنوب لبنان”.

فيما استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي “تلة الحمامص” ووطى بلدة الخيام و أطراف كفركلا ودير ميماس”.

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