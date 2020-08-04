انفجار ضخم هز مدينة بيروت ..دمار هائل ومئات المصابين

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دوى انفجار كبير هز العاصمة اللبنانية بيروت، في مرفأ بيروت العنبر 12 ، وشوهدت سحب الدخان تتصاعد في سماء العاصمة بكثافة عقب الانفجار الذي نتج عنه دمارا كبيرا في المباني

وذكرت تقارير أن موقع الحادث داخل مرفأ بيروت، وتحديدا العنبر رقم 12، وهو مخزن للمفرقعات قد وتسبب بدمار هائل في بيروت وضواحيها لا سيما في منطقة الكرنتينا وصولا إلى مطار بيروت.

وأدى الانفجار الهائل في أضرار بزجاج المباني، ووقوع مئات الجرحى، في حين لم تصدر أرقاما رسمية عن عدد الجرحى إلى الآن، وأوعز وزير الصحة حمد حسن لجميع المستشفيات لفتح أبوابها أمام الجرحى ومعالجتهم على نفقة وزارة الصحة. وطلب نقيب الاطباء من جميع الاطباء التوجه الى طوارئ المستشفيات

وباشرت فرق الاسعاف فورا عقب الإنفجار إلى نقل مئات الجرحى وسط نداءات واسعة للتبرع بالدم في مستشفيات بيروت والضواحي. ويشار إلى عدد ضخم من الجرحى عند طوارئ مستشفيات بيروت والمناطق المحيطة.

ومن جهة أخرى صدر بيانا عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات بعد الإنفجار، قضى بإلغاء العمل بمضمون القرار رقم ٩٤٦ الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والمتعلق بالاقفال العام ضمن اجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الممتدة من نهار الخميس ٦ آب ولغاية الثلاثاء ١١ آب

ولم يصدر إلى الآن أي تصريح رسمي بشأن الإنفجار وملابساته. ويأتي هذا الإنفجار قبيل أيام من موعد المحكمة الدولية والتي ستعلن الحكم النهائي بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.