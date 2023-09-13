انفجار لغمَين وإصابة 3 سوريّين.. ماذا حصل في وادي خالد؟

أصيب 3 أشخاص من الجنسيّة السوريّة، حين كانوا يحاولون العبور إلى الداخل اللبناني عبر معبر عبيدان البرّي غير الشرعي، من جرّاء انفجار لغمين أرضيين فجر اليوم في محلّة العرموطة في خراج بلدة خط البترول على الضفّة اللبنانية لمجرى النهر الكبير في منطقة وادي خالد الحدوديّة، بحسب ما نقلت صحيفة “النهار”.

والمصابون هم:

الشاب ي. ح. ج. 18 عامًا (بُترت رجله).

ب. إ. ع. 27 عامًا (إصابات شظايا بالظهر).

ح. ع. ع. 18 عامًا (بُترت رجله ويده وشظايا في الرقبة ووُصفت حالته بالحرجة).

وتولّى عناصر الصليب الأحمر اللبناني نقلهم جميعًا للمعالجة بمساعدة أهالي المنطقة إلى مستشفى سيدة السلام في القبيات.

وحضرت دوريّة للجيش اللبناني إلى المحلّة المذكورة وكذلك عناصر من الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة.