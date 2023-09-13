الأربعاء 28 صفر 1445 ﻫ - 13 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انفجار لغمَين وإصابة 3 سوريّين.. ماذا حصل في وادي خالد؟

منذ 13 دقيقة
من وادي خالد - أرشيفية

من وادي خالد - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أصيب 3 أشخاص من الجنسيّة السوريّة، حين كانوا يحاولون العبور إلى الداخل اللبناني عبر معبر عبيدان البرّي غير الشرعي، من جرّاء انفجار لغمين أرضيين فجر اليوم في محلّة العرموطة في خراج بلدة خط البترول على الضفّة اللبنانية لمجرى النهر الكبير في منطقة وادي خالد الحدوديّة، بحسب ما نقلت صحيفة “النهار”.

والمصابون هم:

الشاب ي. ح. ج. 18 عامًا (بُترت رجله).

ب. إ. ع. 27 عامًا (إصابات شظايا بالظهر).

ح. ع. ع. 18 عامًا (بُترت رجله ويده وشظايا في الرقبة ووُصفت حالته بالحرجة).

وتولّى عناصر الصليب الأحمر اللبناني نقلهم جميعًا للمعالجة بمساعدة أهالي المنطقة إلى مستشفى سيدة السلام في القبيات.

وحضرت دوريّة للجيش اللبناني إلى المحلّة المذكورة وكذلك عناصر من الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة.

    المزيد من أخبار لبنان

    مدخل مخيم عين الحلوة
    هدوء صباحيّ في عين الحلوة.. ومساع حثيثة لتثبيت وقف النار
    الرئيس نبيه بري والوزير الفرنسي السابق جان إيف لودريان
    بري خرج "مرتاحًا" من اجتماعه مع لودريان: "مبادرتي لم تنتهِ"
    الخبز
    أزمة تمويل لشراء الطحين.. هل أصبحنا على مشارف "دولرة" الخبز؟

    الأكثر قراءة

    الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
    صورة وتفاصيل جديدة عن مطار إيران العسكري في جنوب لبنان
    معدن الليثيوم
    كميات هائلة.. اكتشاف أكبر مخزون لمعدن الليثيوم في العالم
    من زلزال المغرب
    المغرب يُحصي مزيدًا من ضحايا الزلزال.. والآمال تتلاشى في العثور على ناجين