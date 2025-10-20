الثلاثاء 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني.. وترجيحات عن استدراج لـ"فخ"

انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني

انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني

قُتل ستة جنود من الجيش اللبناني في التاسع من أغسطس/آب إثر انفجار قوي وقع في وادي زبقين قرب بلدة مجدل زون، في قضاء صور جنوب لبنان، بحسب مصادر صحفية.

وأوضحت المصادر أن الجنود، وهم من وحدة الهندسة، كانوا يشاركون في عملية تفكيك مستودع ذخيرة إلى جانب اللواء الخامس، قبل أن ينفجر الموقع بشكل مفاجئ.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن الانفجار كان عرضيًا، غير أن مصدرًا استخباراتيًا أمريكيًا نقلت عنه وسائل إعلام دولية قال إن مصادر داخل الجيش اللبناني أفادت بأن الوحدة “استُدرجت إلى فخ”، وأن حزب الله فجّر المستودع عمدًا أثناء بدء الجنود بعملية التفكيك.

ولم يُعلن الجيش اللبناني بعد نتائج التحقيق الرسمي، الذي لا يزال قيد المتابعة.

ويأتي الانفجار بعد أيام من تكليف مجلس الوزراء للجيش بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى، وهي خطوة واجهت اعتراضًا من الحزب المدعوم من إيران.

وأكدت مصادر مقربة من المؤسسة العسكرية أن الحادث “لن يثني الجيش عن المضي في مهمته لتفكيك شبكات حزب الله وتنفيذ خطة نزع السلاح”.

