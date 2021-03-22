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انفجرت بين عون والحريري

منذ 10 ساعات
آخر تحديث: 22 - مارس - 2021 4:06 مساءً
سعد الحريري

سعد الحريري

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انتهى منذ قليل  اللقاء الذي جمع الرئيس المكلف سعد الحريري مع رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا، في زيارة حملت الرقم 18  لتقديم التشكيلة الحكومية لرئيس الجمهورية.

وفي ختام اللقاء صرح الرئيس المكلف للصحافيين قائلاً: بإجتماعي الأخير اتفقنا على اللقاء اليوم إلا أنه للأسف أرسل لي أمس تشكيلة تتضمن ثلثاً معطلاً لفريقه وطلب مني أن أعبئها.

وأضاف الحريري “سأوزع عليكم التشكيلة التي قدّمتها للرئيس عون منذ اكثر من 100 يوم بعد ان قال انني قدمت اليه تشكيلة غير مكتملة”

كما أكد الحريري أنه يهدف إلى العمل على تفادي انهيار لبنان.

وأضاف الحريري: لقد أبلغت فخامته أنني أعتبر رسالته التي أرسلها لي أمس كأنها لم تكن وابلغته أنني ساحتفظ بنسخة منها للتاريخ

وإليكم التشكيلة الحكومية المقترحة التي قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري الى رئيس الجمهورية ميشال عون في 09/12/2020 :
 

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