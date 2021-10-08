انفراجات في ملف فتح الاعتمادات وتسليم المحروقات

أشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، إلى أن “تسليم المحروقات لم يتوقف، ولكن هناك بعض الشركات كانت مغلقة منذ الثلاثاء”، كاشفاً أن “هناك شركة ستبدأ بالتوزيع غداً”.

وأوضح في حديث تلفزيوني، أنه “مبدئياً سنشهد انفراجا حتى نهاية الشهر، والطوابير ستنخفض وربما وصولاً لاختفائها، لأن “مصرف لبنان” سيفتح الاعتمادات”، معلناً “وجود 90 مليون ليتر في الأسواق تكفي نحو 12 يوماً، إلى حين فتح الاعتمادات التي ستساهم في زيادة الكمية”.

ولفت البراكس، إلى أن “المركزي ووزارة الطاقة احتسبا أسعار المحروقات اليوم، على سعر 15500 ليرة للدولار”.