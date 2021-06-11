انقطاع الحليب والأدوية يغلق الصيدليات يومي السبت والأحد

مع إنقطاع الحليب والأدوية من الصيدليات وإلتزاماً بقرار تجمع أصحاب الصيدليات في لبنان الذي دعا إلى إضراب يومي الجمعة والسبت بالتنسيق مع نقابة صيادلة لبنان، أقفل عدد كبير من الصيدليات في لبنان، فيما أشارت قناة الجديد الى أن الصدليات في بيروت تقفل أبوابها إلتزاماً بالإضراب وعدد قليل منها لم يلتزم به.

ويعاني النظام الصحي من الاضطرابات الاقتصادية الشديدة التي تجتاح البلاد منذ عام 2019.

ويستورد لبنان أكثر من 80 بالمئة من أدويته بالدولار الأمريكي، وفي كثير من الأحيان بسعر مدعوم. لكن العملات الأجنبية تنفد من البنك المركزي.

ويقول المستوردون إنهم يكافحون من أجل الحصول على الائتمان لجلب الأدوية. وهناك تقارير تفيد بأن البعض يخزنون الأدوية حتى يتمكنوا من بيعها بسعر أعلى إذا تم رفع الدعم.

ويعد المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة هم الأكثر تضررا من الأزمة.