انقطاع الكهرباء عن مناطق شمالية لـ20 يوماً.. إليكم السبب

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، أنه “سيتم إعادة فصل مخارج بخعون، بطرماز- نمرين وبخعون في الشمال للقيام بأعمال الصيانة عليها لمدة عشرين (20) يوماً، ابتداء من يوم الإثنين الواقع فيه 08/07/2024، وذلك من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً (كمرحلة ثالثة)، ولذلك ستعمد المؤسسة إلى تعويض المناطق التي تتغذى من هذه المخارج بذات ساعات التغذية فور توفر إمكانية التغذية في ظلّ الظروف الراهنة”.

وكانت وزارة الطاقة قد قالت في وقت سابق إنها “تطالب مرة جديدة مصرف لبنان بتمويل الشحنة الجديدة من الفيول العراقي إلى كهرباء لبنان، وبقيد مبلغ بقيمة 164 مليون دولار على حساب المصرف المركزي العراقي لدى مصرف لبنان، بينما القيم المستحقة والمسجلة في حساب المصرف المركزي العراقي في مصرف لبنان لتغطية قيمة الفيول العراقي بلغت بتاريخ 26 حزيران 2024 مبلغ 531 مليون دولار”.

كما كشفت الوازرة أن “مؤسسة كهرباء لبنان، تعتمد على مصدر واحد للفيول وهو الفيول العراقي، وكانت وزارة الطاقة بصدد إطلاق مناقصة لشراء الفيول لرفع مستوى الإنتاج، وهو ما دفع الحكومة العراقية، إلى المطالبة بتسديد الديون للدولة العراقية بعدما وجدت أن الدولة اللبنانية، قادرة على الدفع شراء الفيول”.