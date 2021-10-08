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انقطاع الكهرباء والمياه في العسيرة البعلبكية لـ3 أيام متتالية

8 - أكتوبر - 2021
بعلبك - الهرمل

بعلبك - الهرمل

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يعاني حي العسيرة في مدينة بعلبك من انقطاع متواصل للكهرباء منذ 3 أيام متواصلة، مما أدى إلى معاناة سكان الحي من تلف المواد الغذائية واللحوم المخزنة في ثلاجات براداتهم، بالإضافة إلى العتمة الشاملة ليلا، وانقطاع المياه عن منازلهم، مما يزيد من الأعباء المعيشية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة للناس. علما بأن ساعات التغذية من المولدات للمشتركين تتم بشكل متقطع على 4 أو 5 فترات، ولا تزيد عن 10 ساعات يومياً.

وطالب أهالي العسيرة في بيان مؤسسة كهرباء لبنان “بوضع حل مستدام لمشكلة الأعطال التي تطرأ على خط التوتر المتوسط تحت الأرض، وإعادة وصل محلة العسيرة التي تقع ضمن نطاقها دائرة بعلبك في مؤسسة مياه البقاع، وبئر مياه الشفة ضمن حرمها، بخط الآبار كما كان في السابق، لتأمين مياه الشفة للسكان، بخاصة وأن التغذية بالتيار الكهربائي للحي والجوار تتطلب أقل من 3 ميغاوات”.

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