الأحد 16 رجب 1445 ﻫ - 28 يناير 2024 |
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انهيارات كبيرة على أوتوستراد المتن السريع.. والنائب كنعان يتحرك

منذ 7 دقائق
النائب إبراهيم كنعان

النائب إبراهيم كنعان

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كتب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، على حسابه عبر منصة “إكس”: “بعد ورود معلومات عن انهيارات كبيرة على أوتوستراد المتن السريع، واتصالي بوزير الأشغال علي حمية، توجهت فرق من الوزارة للكشف والمعالجة والإفادة عن الوضع لاتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة بغية منع الخطر على السلامة العامة”.

وتسبّبت الأمطار الغزيرة والسيول التي تشكلت نتيجتها في الضنية في الفترة الأخيرة بحصول تشققات وانهيارات كبيرة في طريق داخلية ببلدة طاران، أدت إلى تعذر عبور السيارات عليها، وعزل أحد أحياء البلدة عن الخارج، ما اضطر سكانه إلى الخروج والعودة إلى منازلهم مشياً، وكذلك نقل احتياجاتهم المنزلية.

كما أدت التشققات والانهيارات الى تضرر شبكة مياه الشرب، ما ادى الى انقطاعها عن منازل عدة في البلدة.

وفي بلدة زود، أدت الأمطار والسيول إلى انهيار جدار الدعم الذي يحيط بمقبرة وقف آل زود الجديدة.

وفي بلدة القمامين تسبّبت الأمطار والسيول أيضاً بانهيار صخري كبير أدى الى تضرر مساحة واسعة من الأراضي الزراعية، فضلاً عن جرف عشرات الأشجار الحرجية.

 

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