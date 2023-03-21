انهيار الليرة لن يتوقّف.. ومحاولات "المركزي" للَجم الدولار تبوء بالفشل

اعتبر الخبير المالي وليد أبو سليمان، أنّ الانهيار في سعر صرف العملة المحلية لن يتوقف، مشيرًا إلى أنّها فقدت قيمتها التخزينية (a store of value)، ولم يعد أحد يحتفظ بها أو يخزّنها، لا بل لم يعد أحد يريد شراءها لزوم تسديد نفقاته، خصوصًا ان التعامل أصبح بالدولار في القطاعات كافة آخرها السوبرماركت التي أصبحت أيضًا تسعّر بالدولار.

واعتبر أبو سليمان عبر “نداء الوطن” أن الطلب على الليرة أصبح معدوماً باستثناء واحد، هو تسديد رسوم الدولة. وبالتالي لم يعد أحد بحاجة لشرائها في مقابل ارتفاع الطلب على الدولار الذي عاد ليصبح بشكل شبه كامل العملة الوحيدة المتداول بها في السوق.

فيما أشار إلى أنّ محاولة مصرف لبنان لتعزيز احتياطه من الدولارات عبر شرائها من السوق، تبوء بالفشل لأن الليرة لم تعد مرغوبة ولن يجد من يشتريها، “حتّى إن عمليات بيع وشراء الدولارات لدى الصيارفة تراجعت نتيجة انعدام الطلب على الليرة، وأصبح هناك سباق للاستحواذ على الدولارات المحدودة الموجودة في السوق والمتأتية من المغتربين، مما يساهم أيضاً في رفع سعر صرف الدولار”.

ولاحظ أبو سليمان أن تدخلات مصرف لبنان في السوق عبر صيرفة في الفترة الأخيرة لم تؤدِ إلى نتيجة مستدامة، “بدليل أنه عندما بلغ سعر الصرف في أواخر العام المنصرم حدود الـ40 ألف ليرة، لم يستطع لجمه من خلال تدخلاته. وها هو اليوم خسر 260 مليون دولار من أموال المودعين وسحب من التداول 14.5 ألف مليار ليرة، إلا أنّ الليرة خسرت 25% إضافية من قيمتها خلال الأسبوعين المنصرمين”.