اهالي شهداء فوج الإطفاء تطلق عريضة إلكترونية للمطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية

أطلق أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت، في مؤتمر صحافي عقد في نادي الصحافة، عريضة إلكترونية لدعمهم بالمطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية.

وتلا ويليام نون بيانا اشار فيه الى ان الاهالي زاروا الجمعة الماضي مقر الامم المتحدة، والسفارات الفرنسية، البريطانية، الاميركية والروسية وتم تسليمهم الرسالة التي اعلن عنها في تحرك ٤ آب اذا لم يعد التحقيق في قضية انفجار المرفأ خلال ٩٠ يوما، وتتضمن الرسالة مطلبين، الاول هو لجنة تقصي حقائق دولية و الثاني دعم الدولة اللبنانية والقضاء اللبناني لهذه اللجنة ووضع الملف والوثائق التي توصل اليها القاضي طارق بيطار، لجنة تستكمل التحقيق وتصدر القرار الظني”.

وقال: “التقينا بمسؤولي الشؤون السياسية في هذه السفارات و أبدوا دعمهم الكبير لقضيتنا. وقريبا سنزور السفارة الصينية، وبذلك نكون قد اتممنا الجولة على الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن. و اذا لزم الامر سنتوجه الى الدول غير الدائمة العضوية العشرة مثل برازيل ، غانا، الامارات العربية المتحدة وغيرها”.

اضاف: “من اجل دعم هذه الرسالة وتأكيد اصرارنا عليها أطلقنا عريضة الكترونية تحت عنوان Justice for the Victims of the Beirut Port Explosion بما يعني “العدالة لضحايا تفجير مرفأ بيروت”. نحن نثق بالقضاء اللبناني، لكننا ننتظر منذ سنتين ولم نصل الى الحقيقة في ظل تضارب المصالح الكبيرة، السياسية والقضائية والامنية وفي ظل العراقيل التي توقف التحقيق وتمنع القاضي من استكمال عمله. التحقيق متوقف من تسعة اشهر، لذلك نحن امهلنا لفترة ٩٠ يوما ليعود التحقيق ويصدر القرار الظني. واذا لم يستكمل التحقيق خلال ٩٠ يوما فاننا سنبذل الجهود للمطالبة بتحقيق دولي”.

واكد “ان المطلوب التوقيع على العريضة عبر الرابط المحدد من اجل الحصول على اكبر عدد من التواقيع في لبنان والعالم.