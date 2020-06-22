اهالي مجدل سلم وتولين والصوانة: لحل مشكلة شح مياه الري في المنطقة

مشكلة مياه
مشكلة مياه

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ناشد اهالي مجدل سلم وتولين والصوانة، رئيس مجلس النواب نبيه بري، حل مشكلة شح مياه الري في المنطقة خصوصا في موسم ري شتلة التبغ.

وأعلن اهالي مجدل سلم وتولين والصوانة في بيان بعنوان “مجدل سلم تتحرر من الاحتلال لتعطش في زمن الحرية”، انه “في الثامن من حزيران من كل عام نتذكر الهجمة البطولية لمقاومي افواج المقاومة اللبنانية “أمل” على موقع التامرية اللحدي وتحريرهم لقرى تولين مجدل سلم الصوانة وقبريخا.
إلا ان الذكرى هذا العام أتت معها بغصة جديدة لمزارعي شتلة التبغ، والفرحة لم تكتمل في مجدل سلم، فبعد ان روت حركة “أمل” هذا المثلث بدماء الشهداء، أصابه العطش، فهل مقدر على مزارعي شتلة التبغ ان ينالهم مرارة اشد من مرارة شتلة التبغ”.

وتساءلوا: “هل من المعقول ان يحفر مجلس المقاومة (الجنوب ) الابار في مجدل سلم لري الارض العطشى وإيصال المياه الى دساكرها المحرومة لتأتيك الرسائل على التوالي من البلدية الرجاء تقنين صرف المياه لتصل فترة الانقطاع لاكثر من 15 يوما والاسباب ذاتها. اما الكهرباء فمقطوعة، واما القسطل الرئيسي مكسور. اما السبب الرئيسي استهتار واضح من ادارة المياه والقيمين عليه”.

وختم البيان: “باسم كل شرفاء مثلث المقاومة نطلب تدخل محرر المثلث الرئيس نبيه بري للمرة الثالثة لتحريرنا كما حررنا من الاحتلال اولا ومن الحرمان ثانيا ان يحررنا من العطش من جديد وارفادنا بالمياه”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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