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اولياء الطلاب في الخارج حذرت من محاولة حرف التحرك عن مساره

29 - أبريل - 2021
المدارس

المدارس

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أعلنت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية ببيان، أن “أماني المصري والشيخ جهاد العبد الله وجودت الظاهر وعماد دبوس ورياض الخوري ووفاء السيد أحمد والدكتور ربيع كنج تقدموا في 7 نيسان 2021 باسم الجمعية – تسجيل قانوني 1697 – بإخبار امام النيابة العامة التمييزية سجل تحت الرقم 2155/م/2021 التي احالت الملف على النيابة العامة المالية حول عدم تطبيق قانون الدولار الطالبي رقم 193 من قبل المصارف”.

وأكدت أنها “ستتابع ملاحقة هذا الملف حتى خواتيمه وأن من حضر اليوم الاجتماع مع المدعي العام التمييزي باسم بعض أهالي الطلاب لا يمت بصلة الى الجمعية المسجلة قانونا ولا علاقة قانونية له بالاخبار المقدم الى النيابة العامة التمييزية والمالية”.

من جهة ثانية، حذرت الجمعية “كل الاهالي الذين تقدموا بطلبات انتساب الى الجمعية من مقتنصي الفرص الذين، منذ اللحظة الأولى لإطلاق مشروع قانون الدولار الطالبي في 6 آذار 2020، عملوا على محاولة حرف التحرك عن مساره للاستغلال المادي والتوظيف السياسي”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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