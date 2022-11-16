ايلي خوري: مستعدون للحوار مع الجميع لبناء الدولة والمستقبل

رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ايلي خوري ان ما يجمع القوات اللبنانية مع اللواء أشرف ريفي هو الخط السيادي، قائلا ان حالة المظلة بدأناها معه منذ 14 آذار وتجمعنا به الخصومة والخلاف مع حزب الله في بناء الدولة.

رئاسياً، أوضح في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال وضمن برنامج “مع ديانا” أنه بعد ان دخلنا في المرحلة الدستورية رأينا كحزب قوات انه يجب خلق ديناميكية، قمنا بمبادرة مع حلفائنا بتشريح النائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية. وتابع ان معوض مرشح صالح للرئاسة ويتمتع بالمواصفات اللازمة لهذه المرحلة. وأكد أن جعجع مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية، متمنياً أن يكون الرئيس المقبل، لانه قادر على بناء مؤسسات حقيقية ودولة.

وفي سياق الحديث، شدد خوري على اننا نساعد الكثير من الحالات في طرابلس فيما يتعلق بالاستشفاء، ولكن مصادر الدولة غير موجودة، مشيرا الى اننا كنواب لا نستطيع ان نحلّ مكان الدولة.

وأكد ان موقف ومرشح القوات اللبنانية واضح، ونحن جديين في طرحنا لاسم معوض للرئاسة، مضيفا اننا نتحرك باتجاهات مختلفة للاتفاق على انتخاب رئيس.

واوضح خوري ان القوات بحال حوار دائم مع تيار المرده، معتبرا ان معوض لا يزال مرشحنا الاساسي للرئاسة. وقال انه اذا كنا مختلفين “للعضم” مع مشروع حزب الله في أكثر من محطة ودفعنا الثمن، واذا كان الحل في لبنان لاعادة الدولة وبناء المستقبل يتطلب حوار مع الجميع نحن مستعدين لهذا الحوار على قاعدة معروفة بما يتعلق بسلاح حزب الله ورهاناته. ورأى خوري انه اذا ذهبت الامور الى الاتفاق بين غالبية القوى السياسية على تسمية قائد الجيش العماد جوزف عون للرئاسة، لا مانع لدينا، حيث أننا نعتبره من خلال ممارسته شخص صالح لهذا الموقع.

وختم ان الحوار هو الاساس لدى اللبنانيين ولكن على اساس وثوابة وطنية حقيقية لبناء الدولة.