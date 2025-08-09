السبت 15 صفر 1447 ﻫ - 9 أغسطس 2025 |
ايلي محفوض: بدل تبليط البحر ننصحك بإقفال الملف ونقطة عالسطر

منذ 19 دقيقة
المحامي إيلي محفوض

أشار رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض انه ‏عندما يقول نائب في البرلمان اللبناني “الموت ولا تسليم السلاح” ، ولكون الرجل نائباً عن الأمة اللبنانية جمعاء واجب علينا الإستفسار منه عن صفته بحيازة السلاح والغرض منه ، أما إذا كانت رغبته بالموت فهذا خياره لكن ليفعلها وحده بدون توريط الناس في لعبة الانتحار..

وقال محفوض في تصريح :

‏إقرأ الدستور جيدا يا حضرة النائب وراجع منه المادة 65 التي تنص على أن السلطة التنفيذية تناط بمجلس الوزراء ، وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ويقوم بوضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات.

‏وبدل تبليط البحر ننصحك بإقفال الملف ونقطة عالسطر

