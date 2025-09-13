ايلي محفوض: بري يتحاشى المشكل مع شريكه التاريخيّ

أشار رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض ان الرئيس بري يتحاشى المشكل مع شريكه التاريخيّ لكنه عاجلا أم آجلا سينحاز لخطاب سحب السلاح وحصره

.

محفوض وفي تصريح له قال: ملفتة هي المفارقة بين خطابات زعيم ميليشيا حزب الله الشيخ نعيم قاسم ومواقف الرئيس نبيه بري، الذي يُفترض أنه المظلة القانونية والسياسية للحزب منذ انطلاق ما سُمّي بـحرب الإسناد.

‏لكن في الآونة الأخيرة بدت مواقف بري ومن خلاله حركة أمل عبر بياناتها الرافضة لأعمال الشغب والتحركات وكأنها أقرب إلى السلطة المركزية، وبالإستنتاج بري يتحاشى المشكل مع شريكه التاريخيّ لكنه عاجلا أم آجلا سيجد نفسه منحازا بالكامل إلى خطاب سحب السلاح وحصره بالدولة بدون شريك في وظائفها كافة بالحماية والرعاية.

‏إنها مسألة وقت وتوقيت ليس إلا.